Una star di Top Gun: Maverick adora Clair Obscur: Expedition 33 e vorrebbe far parte del film

In effetti, il progetto di un film su tale soggetto c'è ed è già stato annunciato, dunque non è chiaro se quanto riferito da Powell sia una sorta di indizio, un messaggio diretto ai produttori o semplicemente un'ipotesi lanciata senza sapere che il film esiste davvero.

"Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di cui sono diventato un grande fan di recente", ha affermato Powell nell'intervista, rispondendo a una domanda sui videogiochi, "Se c'è un film su Expedition 33, sarei molto interessato a farne parte", ha aggiunto.

In un'intervista pubblicata da IGN, è venuto fuori che l'attore Glen Powell adora Clair Obscur: Expedition 33 e che vorrebbe far parte della produzione del film , sebbene non sia chiaro se la cosa sia stata detta con la consapevolezza o meno che tale produzione in effetti esiste davvero.

Un adattamento già annunciato da tempo

Il film di Clair Obscur: Expedition 33 era stato infatti annunciato lo scorso gennaio, ancora prima dell'uscita del gioco e prima di sapere che questo sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno globale.

È in produzione presso Story Kitchen, che si sta specializzando nell'adattamento di proprietà intellettuali videoludiche in forma cinematografica e televisiva, avendo lavorando in precedenza alla serie di film su Sonic the Hedgehog e con in programma anche gli adattamenti di Tomb Raider, Life is Strange, It Takes Two, Split Fiction, Just Cause e altri.

A dire il vero non è chiaro se tutti questi progetti siano effettivamente destinati ad arrivare a compimento, ma considerando l'enorme successo riscosso da Clair Obscur: Expedition 33 è probabile che questo sia abbastanza sicuro.

Nel frattempo, si registra il forte interesse dell'attore di Glen Powell, un attore che dopo Top Gun: Maverick, Hit Man, Anyone but You, Twisters e Chad Powers è diventato una vera e propria star di Hollywood e potrebbe dare una notevole spinta al cast.