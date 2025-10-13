4

GTA 6 comincia ad essere atteso persino dai giapponesi, secondo la classifica di Famitsu

La famosa testata Famitsu ha mostrato la nuova classifica ufficiale dei giochi più attesi dai lettori e ci permette di vedere che persino GTA 6 inizia ad accumulare qualche voto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/10/2025
due donne di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

Famitsu, famosa testata giapponese, ha svelato la più recente classifica dei giochi più attesi dai suoi lettori, che ci permette di vedere quali sono i titoli ai quali il pubblico nipponico non riesce a smettere di pensare.

Vediamo anche che, pur rimanendo basso in classifica, GTA 6 sta pian piano salendo di grado, con 133 voti contro i cento circa della precedente classifica.

I giochi più attesi dai fan giapponesi

Ecco i giochi più attesi di Famitsu:

  1. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 848 voti
  2. [NS2] Kirby Air Riders - 493 voti
  3. [PS5] Pragmata - 482 voti
  4. [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 403 voti
  5. [NS2] Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 376 voti
  6. [PS5] Resident Evil Requiem - 350 voti
  7. [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 345 voti
  8. [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 329 voti
  9. [PS5] Persona 4 Revival - 297 voti
  10. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 239 voti
  11. [NSW] Persona 3 Reload - 170 voti
  12. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 148 voti
  13. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 143 voti
  14. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition - 135 voti
  15. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 133 voti
  16. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 122 voti
  17. [NS2] Splatoon Raiders - 119 voti
  18. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 117 voti
  19. [NS2] Octopath Traveler 0 - 109 voti
  20. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 108 voti
  21. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 106 voti
  22. [NSW] Octopath Traveler 0 - 104 voti
  23. [NSW] Little Nightmares 3 - 103 voti
  24. [PS5] Octopath Traveler 0 - 101 voti
  25. [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 95 voti
  26. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 90 voti
  27. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 85 voti
  28. [NSW] Metroid Prime 4: Beyond - 80 voti
  29. [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 71 voti
  30. [NSW] Tales of Xillia Remastered - 69 voti

PS5 ottiene 8 posizioni, mentre il primo Nintendo Switch arriva a 12, seguito da Nintendo Switch 2 con 10 posizioni. La Top 3 è inoltre perfettamente divisa tra le tre piattaforme, con Pragmata che continua a capitanare la lista dei giochi più attesi dai fan PlayStation, insieme a Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake.

Pragmata parla di una IA impazzita: Capcom non pensava sarebbe stato un argomento così scottante all'uscita Pragmata parla di una IA impazzita: Capcom non pensava sarebbe stato un argomento così scottante all'uscita

Cosa ne pensate di questi giochi, sono anche per voi tra i più interessanti, oppure la vostra classifica sarebbe molto diversa? Vi segnaliamo che Ghost of Yotei domina la classifica vendite in Giappone questa settimana, fra tante novità.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
GTA 6 comincia ad essere atteso persino dai giapponesi, secondo la classifica di Famitsu