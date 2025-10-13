GTA 6 comincia ad essere atteso persino dai giapponesi, secondo la classifica di Famitsu

Famitsu, famosa testata giapponese, ha svelato la più recente classifica dei giochi più attesi dai suoi lettori, che ci permette di vedere quali sono i titoli ai quali il pubblico nipponico non riesce a smettere di pensare.
Vediamo anche che, pur rimanendo basso in classifica, GTA 6 sta pian piano salendo di grado, con 133 voti contro i cento circa della precedente classifica.
I giochi più attesi dai fan giapponesi
Ecco i giochi più attesi di Famitsu:
- [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 848 voti
- [NS2] Kirby Air Riders - 493 voti
- [PS5] Pragmata - 482 voti
- [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 403 voti
- [NS2] Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 376 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 350 voti
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 345 voti
- [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 329 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 297 voti
- [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 239 voti
- [NSW] Persona 3 Reload - 170 voti
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 148 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 143 voti
- [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition - 135 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 133 voti
- [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 122 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 119 voti
- [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 117 voti
- [NS2] Octopath Traveler 0 - 109 voti
- [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 108 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 106 voti
- [NSW] Octopath Traveler 0 - 104 voti
- [NSW] Little Nightmares 3 - 103 voti
- [PS5] Octopath Traveler 0 - 101 voti
- [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 95 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 90 voti
- [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 85 voti
- [NSW] Metroid Prime 4: Beyond - 80 voti
- [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 71 voti
- [NSW] Tales of Xillia Remastered - 69 voti
PS5 ottiene 8 posizioni, mentre il primo Nintendo Switch arriva a 12, seguito da Nintendo Switch 2 con 10 posizioni. La Top 3 è inoltre perfettamente divisa tra le tre piattaforme, con Pragmata che continua a capitanare la lista dei giochi più attesi dai fan PlayStation, insieme a Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake.
Cosa ne pensate di questi giochi, sono anche per voi tra i più interessanti, oppure la vostra classifica sarebbe molto diversa? Vi segnaliamo che Ghost of Yotei domina la classifica vendite in Giappone questa settimana, fra tante novità.