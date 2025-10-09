Ghost of Yotei domina la classifica vendite in Giappone questa settimana, fra tante novità

È stata una settimana ricca di novità quella presa in esame dalle nuove classifiche software e hardware in Giappone, ma tra i tanti è stato Ghost of Yotei a dominare le vendite, piazzandosi in prima posizione con un risultato notevole per un titolo occidentale.

Il nuovo gioco di Sucker Punch per PS5 ha totalizzato 120.000 copie vendute nella settimana di lancio in Giappone, superando anche diverse altre novità di notevole livello uscite nello stesso periodo, come Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (in seconda posizione) e Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (in terza).

Vediamo dunque la classifica software giapponese per la settimana dal 29 settembre al 5 ottobre:

[PS5] Ghost of Yotei (SIE, 10/02/25) - 120,196 (New) [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo, 10/02/25) - 48,265 (New) [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square Enix, 09/30/25) - 41,333 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 36,572 (1,837,895) [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square Enix, 09/30/25) - 24,138 (New) [PS5] Digimon Story: Time Stranger (Bandai Namco, 10/03/25) - 23,779 (New) [SW2] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square Enix, 09/30/25) - 12,363 (New) [PS5] Silent Hill f (Konami, 09/25/25) - 9,328 (66,803) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) - 6,839 (334,335) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5,430 (4,018,110)

I dati completi verranno poi forniti il 10 ottobre, considerando che queste sono le stime di Famitsu.