0

Ghost of Yotei domina la classifica vendite in Giappone questa settimana, fra tante novità

Nella sua settimana di lancio, Ghost of Yotei si piazza subito in cima alla classifica d i vendita software in Giappone, superando anche diverse altre novità uscite in questi giorni.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   09/10/2025
Atsu, protagonista di Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Articoli News Video Immagini

È stata una settimana ricca di novità quella presa in esame dalle nuove classifiche software e hardware in Giappone, ma tra i tanti è stato Ghost of Yotei a dominare le vendite, piazzandosi in prima posizione con un risultato notevole per un titolo occidentale.

Il nuovo gioco di Sucker Punch per PS5 ha totalizzato 120.000 copie vendute nella settimana di lancio in Giappone, superando anche diverse altre novità di notevole livello uscite nello stesso periodo, come Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (in seconda posizione) e Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (in terza).

Vediamo dunque la classifica software giapponese per la settimana dal 29 settembre al 5 ottobre:

  1. [PS5] Ghost of Yotei (SIE, 10/02/25) - 120,196 (New)
  2. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo, 10/02/25) - 48,265 (New)
  3. [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square Enix, 09/30/25) - 41,333 (New)
  4. [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 36,572 (1,837,895)
  5. [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square Enix, 09/30/25) - 24,138 (New)
  6. [PS5] Digimon Story: Time Stranger (Bandai Namco, 10/03/25) - 23,779 (New)
  7. [SW2] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square Enix, 09/30/25) - 12,363 (New)
  8. [PS5] Silent Hill f (Konami, 09/25/25) - 9,328 (66,803)
  9. [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) - 6,839 (334,335)
  10. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5,430 (4,018,110)

I dati completi verranno poi forniti il 10 ottobre, considerando che queste sono le stime di Famitsu.

La classifica hardware

Sul fronte hardware, prosegue il dominio assoluto di Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, sebbene PS5 abbia ricevuto forse un po' di spinta dall'uscita di Ghost of Yotei.

Le console Nintendo, complessivamente, continuano a rappresentare la stragrande maggioranza delle vendite hardware in territorio giapponese, come siamo ormai abituati a vedere.

Super Mario Galaxy 1 e 2 scalzano Hades 2 e conquistano la vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch Super Mario Galaxy 1 e 2 scalzano Hades 2 e conquistano la vetta della classifica dell’eShop di Nintendo Switch

Classifica hardware della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre:

  1. Nintendo Switch 2 - 44,439 (2,154,061)
  2. PlayStation 5 - 20,617 (5,818,510)
  3. Switch OLED Model - 15,075 (9,215,656)
  4. Switch Lite - 7,024 (6,682,065)
  5. PlayStation 5 Digital Edition - 4,285 (1,011,550)
  6. PlayStation 5 Pro - 2,442 (254,219)
  7. Switch - 2,010 (20,154,814)
  8. Xbox Series X Digital Edition - 649 (22,322)
  9. Xbox Series X - 106 (322,722)
  10. Xbox Series S - 82 (339,681)
  11. PlayStation 4 - 19 (7,929,957)

Non cambia molto sul fronte orientale, dove le piattaforme Nintendo risulta sostanzialmente insuperabili.

#Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Ghost of Yotei domina la classifica vendite in Giappone questa settimana, fra tante novità