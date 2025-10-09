Il trailer della storia di Code Vein II è davvero evocativo

Bandai Namco ha pubblicato il trailer della storia di Code Vein II , che dura circa quattro minuti e introduce la trama del gioco , ambientata in un futuro in cui gli ultimi resti dell'umanità e i Revenant lottano in un mondo sull'orlo del collasso. L'uscita di questo atteso seguito è prevista il 30 gennaio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam.

Una nuova minaccia

È emersa una nuova minaccia, nota come Luna Rapacis, che spinge i Redivivi alla follia, trasformandoli in creature mostruose chiamate Orrori.

I giocatori assumeranno il ruolo di un Cacciatore di Redivivi, guidato da una misteriosa ragazza di nome Lou. Lou possiede l'abilità unica di viaggiare nel passato. Questo potere sarà centrale nel gameplay, poiché i giocatori interverranno in momenti storici chiave per alterare i destini di vari personaggi, scoprire verità nascoste e, infine, salvare il futuro.Il producer di Code Vein 2 ha parlato della trama e del gameplay del gioco La narrazione di Code Vein II promette un'esperienza profonda ed emozionante, esplorando temi come il sangue, il fato e il destino, mentre i giocatori e i personaggi si uniscono in una lotta contro una rovina inevitabile.

Il gioco presenterà un sistema di combattimento unico con cui i giocatori potranno prosciugare il sangue dei nemici per scatenare delle potenti abilità. Un nuovo sistema di "build" consentirà un'ampia personalizzazione di armi e abilità per adattarsi agli stili di gioco individuali.

I giocatori non dovranno affrontare da soli i pericoli, poiché potranno fare squadra con potenti compagni di avventura. Ogni alleato offrirà abilità uniche in combattimento e avrà una propria storia che arricchirà il viaggio del giocatore. Il legame che si formerà con questi partner sarà un elemento significativo della trama.