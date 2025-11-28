0

Code Vein 2 mostra il suo prologo in un nuovo trailer dedicato

Un nuovo trailer di Code Vein 2 mostra il prologo del nuovo capitolo della serie Bandai Namco, illustrando qualcosa della storia, dei personaggi e del mondo del nuovo RPG.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/11/2025
I protagonisti di Code Vein 2
Code Vein II
Code Vein II
News Video Immagini

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Code Vein 2 che mostra il prologo del gioco, al momento in giapponese ma che consente comunque di conoscere qualcosa della storia e dei personaggi di questo nuovo capitolo della serie.

Come il primo capitolo, Code Vein 2 mette in scena eventi in un mondo post-apocalittico in cui gli ultimi sopravvissuti dell'umanità e i Revenant si ritrovano a dover combattere per sopravvivere, in una situazione sull'orlo del collasso totale.

Con l'avvento di una misteriosa nuova minaccia chiamata Luna Rapacis, i Revenant sembrano essere stati contagiati da una sorta di pazzia che lo ha trasformati in creature terrificanti, chiamate Horrors, complicando decisamente una situazione già non facile.

Viaggiatori nel tempo

Il protagonista della storia di Code Vein 2 è un cacciatore di Revenant che agisce sotto la guida di una misteriosa ragazza chiamata Lou, la quale ha il potere di viaggiare nel passato per riscrivere il destino del mondo.

Il protagonista si ritrova così a intervenire in alcuni momenti chiave della storia per alterare il suo corso, scoprendo al contempo anche nuove verità nascoste sulla situazione che si è venuta a creare nel suo presente.

Code Vein 2 ha una data di uscita, annunciata con un trailer allo State of Play Code Vein 2 ha una data di uscita, annunciata con un trailer allo State of Play

In Code Vein 2 ci troviamo ad esplorare tue linee temporali diverse, con decisioni e battaglie che portano riflessi dall'una all'altra e introducendo così una caratteristica particolare nella serie.

Oltre a questo, tornano anche gli elementi tipici di Code Vein come la possibilità di assorbire il sangue dei nemici per sbloccare nuove abilità per il protagonista.

Dopo aver visto il trailer di MagMell e quello con la trama del gioco, vediamo dunque anche il prologo di Code Vein 2 nel video riportato qui sopra.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Code Vein 2 mostra il suo prologo in un nuovo trailer dedicato