Code Vein 2 mostra il suo prologo in un nuovo trailer dedicato

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Code Vein 2 che mostra il prologo del gioco, al momento in giapponese ma che consente comunque di conoscere qualcosa della storia e dei personaggi di questo nuovo capitolo della serie.
Come il primo capitolo, Code Vein 2 mette in scena eventi in un mondo post-apocalittico in cui gli ultimi sopravvissuti dell'umanità e i Revenant si ritrovano a dover combattere per sopravvivere, in una situazione sull'orlo del collasso totale.
Con l'avvento di una misteriosa nuova minaccia chiamata Luna Rapacis, i Revenant sembrano essere stati contagiati da una sorta di pazzia che lo ha trasformati in creature terrificanti, chiamate Horrors, complicando decisamente una situazione già non facile.
Viaggiatori nel tempo
Il protagonista della storia di Code Vein 2 è un cacciatore di Revenant che agisce sotto la guida di una misteriosa ragazza chiamata Lou, la quale ha il potere di viaggiare nel passato per riscrivere il destino del mondo.
Il protagonista si ritrova così a intervenire in alcuni momenti chiave della storia per alterare il suo corso, scoprendo al contempo anche nuove verità nascoste sulla situazione che si è venuta a creare nel suo presente.
In Code Vein 2 ci troviamo ad esplorare tue linee temporali diverse, con decisioni e battaglie che portano riflessi dall'una all'altra e introducendo così una caratteristica particolare nella serie.
Oltre a questo, tornano anche gli elementi tipici di Code Vein come la possibilità di assorbire il sangue dei nemici per sbloccare nuove abilità per il protagonista.
Dopo aver visto il trailer di MagMell e quello con la trama del gioco, vediamo dunque anche il prologo di Code Vein 2 nel video riportato qui sopra.