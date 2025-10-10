La trama di Code Vein 2 è stata presentata con un trailer

Salvare il mondo viaggiando nel passato

Grazie all'abilità di Lou di viaggiare nel tempo, il Revenant Hunter intraprenderà una missione per alterare il corso degli eventi e salvare l'umanità. Il percorso si snoderà attraverso ambientazioni suggestive e decadenti, come le rovine della Città Sommersa, la Foresta dei Non Morti e l'Isola di MagMell. Durante il viaggio, il protagonista incontrerà eroi leggendari e i Redivivi, che potrebbero custodire le chiavi per invertire il destino del mondo. Tra questi spiccano Josée Anjou, nota come la "Regina della Solitudine", un tempo sovrana di un santuario sommerso, e Holly Asturias, una guaritrice dal passato oscuro, soprannominata la "Strega Mietitrice".

Il trailer enfatizza anche le connessioni emotive tra i Redivivi e introduce nuovi personaggi, il tutto accompagnato dalla colonna sonora firmata da Go Shiina, che sottolinea con intensità i temi centrali della narrazione: destino, sacrificio e redenzione.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Code Vein 2 sarà disponibile sugli scaffali dei negozi fisici e digitali a partire dal 30 gennaio 2026. Sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.