Le CPU AMD Ryzen Zen 6 ancora su socket AM5: ASUS conferma il supporto sulla scheda madre B850M OC

ASUS ha anticipato la concorrenza diventando il primo produttore di schede madri a dichiarare apertamente il supporto alle prossime CPU AMD Ryzen basate su architettura Zen 6. La conferma arriva con la nuova scheda madre B850M AYW OC, un modello microATX pensato per gli appassionati di overclock e per chi cerca un equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Il debutto di questa scheda rappresenta un segnale importante per il mercato hardware: conferma infatti che il socket AM5 sarà il riferimento anche per la nuova generazione di processori AMD.