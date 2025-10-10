Per gli italiani i videogiochi fanno bene: rendono più felici, meno ansioni e più creativi

I videogiochi, nelle giuste dosi, fanno bene e rendono più felici. Non lo diciamo noi, ma lo studio globale The Power of Play, condotto su un campione di circa 24 mila videogiocatori in 21 Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Canada e Francia. La ricerca è stata coordinata dall'Entertainment Software Association (ESA), l'organizzazione che fino a pochi anni fa curava l'E3, in collaborazione con Video Games Europe, di cui fa parte anche IIDEA, l'associazione di riferimento per l'industria videoludica italiana.

I risultati sono stati presentati oggi in apertura dell'omonimo festival dedicato ai videogiochi a impatto sociale, presso l'Auditorium Scavolini di Pesaro. E sono decisamente interessanti: i videogiochi emergono come un antidoto contro stress, ansia e solitudine, offrendo una valvola di sfogo sana nei momenti di difficoltà.