Il prezzo di NVIDIA RTX 5090 potrebbe salire fino a 5000$ nel 2026

La crisi delle memorie è ormai una realtà consolidata in questi mesi, ma siamo ancora in attesa di capire quanto questa potrà incidere sui prezzi delle componenti hardware, con prospettive che sembrano catastrofiche: un nuovo report riferisce che, per esempio, la GPU NVIDIA RTX 5090 potrebbe raggiungere il prezzo di 5000$ nel 2026.

La situazione è effettivamente disperata, sul fronte dell'hardware consumer per PC: i prezzi sono già aumentati in maniera sostanziale, mentre la scarsità di memorie disponibili hanno imposto a NVIDIA di riferire ai costruttori partner di trovarsi le VRAM da soli, vista l'impossibilità di fornirle in maniera centralizzata.

Le difficoltà nel trovare le memorie video potrebbero portare a modifiche importanti nella produzione e nell'offerta di GPU, con voci che sostengono della possibile rimozione totale della RTX 5060 Ti da 16 GB dal mercato.