Il prezzo di NVIDIA RTX 5090 potrebbe salire fino a 5000$ nel 2026

La crisi delle memorie è ormai una realtà consolidata in questi mesi, ma siamo ancora in attesa di capire quanto questa potrà incidere sui prezzi delle componenti hardware, con prospettive che sembrano catastrofiche: un nuovo report riferisce che, per esempio, la GPU NVIDIA RTX 5090 potrebbe raggiungere il prezzo di 5000$ nel 2026.
La situazione è effettivamente disperata, sul fronte dell'hardware consumer per PC: i prezzi sono già aumentati in maniera sostanziale, mentre la scarsità di memorie disponibili hanno imposto a NVIDIA di riferire ai costruttori partner di trovarsi le VRAM da soli, vista l'impossibilità di fornirle in maniera centralizzata.
Le difficoltà nel trovare le memorie video potrebbero portare a modifiche importanti nella produzione e nell'offerta di GPU, con voci che sostengono della possibile rimozione totale della RTX 5060 Ti da 16 GB dal mercato.
Prezzi folli nel 2026
I modelli di GPU già costosi in condizioni normali potrebbero raggiungere prezzi impressionanti, e tra questi l'RTX 5090 è quella che rischia di diventare praticamente irraggiungibile dagli utenti "normali", considerando anche quanto riferito dai recenti report.
In particolare, Newsis riporta che il costo di produzione del modello flagship della serie 5000 di NVIDIA potrebbe aumentare in maniera impressionante nei prossimi mesi.
Se prima si aggirava intorno ai 1.999$ (2,86 milioni di won) all'inizio del 2025, verso il 2026 potrebbe più che raddoppiare, arrivando a 5.000$ (circa 7,15 milioni di won), cosa che renderebbe l'hardware in questione ben poco acquistabile da una gran parte degli utenti.
D'altra parte, anche AMD non resterà immune da questi rincari, con aumenti previsti in particolare per le GPU della serie RX 9000, i cui prezzi continueranno a crescere con rialzi a ritmo praticamente mensile nel corso del 2026, così come le RTX 5000 di NVIDIA.
D'altra parte, i problemi legati a questi componenti hardware toccheranno anche il mercato console: come abbiamo visto, il costo esorbitante delle memorie potrebbe portare a un ritardo nella prossima generazione, con PS6 e la nuova Xbox che potrebbero essere posticipate rispetto ai piani iniziali.