ROG Xbox Ally X è aumentato di prezzo in Giappone, e non di poco

Il prezzo di ROG Xbox Ally X è aumentato in Giappone: la versione più potente dell'handheld prodotto da ASUS è passata da 139.800 yen a 169.800 yen, con un rincaro dunque pari a 30.000 yen, che corrispondono a quasi 165 euro.

Non è dato sapere come mai il prezzo del dispositivo sia stato ritoccato solo per quanto riguarda il modello più performante, visto che il ROG Xbox Ally è ancora disponibile a 89.800 yen, ma esiste la concreta possibilità che la questione sia legata al costo delle memorie.

Sappiamo infatti che il ROG Xbox Ally X è equipaggiato con una quantità maggiore di RAM, 24 GB contro i 16 GB della versione base, e anche con un SSD più capiente, che nel suo caso misura 1 TB anziché 500 GB.

Per il momento il rincaro si è verificato soltanto in Giappone, ma se le motivazioni dovessero essere effettivamente quelle che immaginiamo, ovverosia l'incidenza dei maggiori costi delle memorie, nulla esclude che il prezzo aumenti anche in occidente.