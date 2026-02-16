ROG Xbox Ally X è aumentato di prezzo in Giappone, e non di poco

Il prezzo di ROG Xbox Ally X è aumentato in Giappone: la versione più potente dell'handheld prodotto da ASUS è passata da 139.800 yen a 169.800 yen, con un rincaro dunque pari a 30.000 yen, che corrispondono a quasi 165 euro.
Non è dato sapere come mai il prezzo del dispositivo sia stato ritoccato solo per quanto riguarda il modello più performante, visto che il ROG Xbox Ally è ancora disponibile a 89.800 yen, ma esiste la concreta possibilità che la questione sia legata al costo delle memorie.
Sappiamo infatti che il ROG Xbox Ally X è equipaggiato con una quantità maggiore di RAM, 24 GB contro i 16 GB della versione base, e anche con un SSD più capiente, che nel suo caso misura 1 TB anziché 500 GB.
Per il momento il rincaro si è verificato soltanto in Giappone, ma se le motivazioni dovessero essere effettivamente quelle che immaginiamo, ovverosia l'incidenza dei maggiori costi delle memorie, nulla esclude che il prezzo aumenti anche in occidente.
Una situazione da incubo
Come ormai è chiaro a tutti, la situazione dei prezzi delle memorie è ampiamente sfuggita di mano e sta producendo effetti nefasti per gli utenti, in particolare su PC, ma nessun dispositivo elettronico può dirsi al sicuro.
Girano infatti voci secondo cui PS6 potrebbe essere rinviata al 2029, mentre Switch 2 rischia un rincaro: un'eventualità, quest'ultima, che ha generato grande incertezza anche per quanto concerne il mercato azionario.