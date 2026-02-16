Helldivers è un gioco completamente diverso dal suo sequel: scoprilo recuperandolo su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del primo Helldivers che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 91% per un costo totale e finale d'acquisto di 2,29€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Helldivers è uno sparatutto dall'alto del 2015 ambientato in un universo satirico in cui l'umanità è governata dalla cosiddetta "democrazia controllata", un regime totalitario della Super Terra che trasforma la propaganda in fede assoluta. I cittadini combattono per questo ideale senza comprenderne davvero il significato, dando vita a una guerra permanente.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gameplay richiede grande coordinazione, soprattutto in cooperativa, per sopravvivere a combattimenti caotici dove il fuoco amico è sempre attivo. Le missioni sono generate proceduralmente e propongono obiettivi variabili: all'inizio di ogni incarico il giocatore sceglie equipaggiamento, armi e stratagemmi, come attacchi aerei o potenziamenti di supporto, adattandoli alla mappa e al proprio stile di gioco.
Non esistono vere ricompense per l'eliminazione dei nemici, che dispongono di rinforzi infiniti: spesso conviene evitare lo scontro diretto, aggirare le pattuglie e disattivare eventuali allarmi. Completati gli obiettivi, occorre richiamare una navetta d'estrazione: i 90 secondi di attesa scatenano assalti intensi. Solo salendo a bordo con le unità superstiti la missione può dirsi conclusa. Qui la nostra recensione.