Helldivers è un gioco completamente diverso dal suo sequel: scoprilo recuperandolo su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del primo Helldivers che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 91% per un costo totale e finale d'acquisto di 2,29€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Helldivers è uno sparatutto dall'alto del 2015 ambientato in un universo satirico in cui l'umanità è governata dalla cosiddetta "democrazia controllata", un regime totalitario della Super Terra che trasforma la propaganda in fede assoluta. I cittadini combattono per questo ideale senza comprenderne davvero il significato, dando vita a una guerra permanente.