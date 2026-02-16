0

Helldivers è un gioco completamente diverso dal suo sequel: scoprilo recuperandolo su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming è possibile recuperare il primo Helldivers grazie ad una promozione che fa calare drasticamente il prezzo della Dive Harder Edition.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/02/2026
Helldivers
Helldivers
Helldivers
News Video Immagini

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del primo Helldivers che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 91% per un costo totale e finale d'acquisto di 2,29€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Helldivers è uno sparatutto dall'alto del 2015 ambientato in un universo satirico in cui l'umanità è governata dalla cosiddetta "democrazia controllata", un regime totalitario della Super Terra che trasforma la propaganda in fede assoluta. I cittadini combattono per questo ideale senza comprenderne davvero il significato, dando vita a una guerra permanente.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay richiede grande coordinazione, soprattutto in cooperativa, per sopravvivere a combattimenti caotici dove il fuoco amico è sempre attivo. Le missioni sono generate proceduralmente e propongono obiettivi variabili: all'inizio di ogni incarico il giocatore sceglie equipaggiamento, armi e stratagemmi, come attacchi aerei o potenziamenti di supporto, adattandoli alla mappa e al proprio stile di gioco.

Helldivers è un gioco completamente diverso dal suo sequel: scoprilo recuperandolo su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo

Non esistono vere ricompense per l'eliminazione dei nemici, che dispongono di rinforzi infiniti: spesso conviene evitare lo scontro diretto, aggirare le pattuglie e disattivare eventuali allarmi. Completati gli obiettivi, occorre richiamare una navetta d'estrazione: i 90 secondi di attesa scatenano assalti intensi. Solo salendo a bordo con le unità superstiti la missione può dirsi conclusa. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Helldivers è un gioco completamente diverso dal suo sequel: scoprilo recuperandolo su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo