Assassin's Creed Unity si mostra a 60 fps dopo la patch, ma la risoluzione è aumentata?

Assassin's Creed Unity ha finalmente ricevuto la patch per il supporto nativo su PS5 e Xbox Series X|S ieri, e adesso possiamo vedere come gira il gioco in questo video, ma resta l'interrogativo per quanto riguarda il possibile aumento di risoluzione o meno effettuato al contempo.
Come abbiamo visto, Ubisoft ha pubblicato ieri l'aggiornamento che ha introdotto il frame-rate a 60 fps per Assassin's Creed Unity su PS5 e Xbox Series X|S, rendendo finalmente giustizia a un capitolo che è sempre risultato tecnicamente molto avanzato ma poco ottimizzato sulle piattaforme di lancio.
Ubisoft stessa ha pubblicizzato l'aggiornamento come incentrato esclusivamente sui 60 fps, dunque non è chiaro se vi siano stati altri accorgimenti tecnici applicati.
Un miglioramento generale
Il video riportato qui sotto mostra Assassin's Creed Unity dopo la patch su Xbox Series X, e sembra in effetti godere anche di una migliore pulizia dell'immagine, cosa che fa pensare a qualche accorgimento effettuato in termini di risoluzione.
In effetti, nei documenti legati all'aggiornamento sembra si parli di incremento della risoluzione a 4K, ma è possibile che si tratti di un sistema di upscaling che parte da una risoluzione più bassa.
Le misurazioni restituiscono risultati un po' contrastanti, con alcuni come Fuzion Xbox Testing che sostengono si tratti di un upgrade a 4K e altri, come The Games Tester, che riferiscono come probabilmente il gioco vada a 900p con un sistema di upscale a 4K.
Assassin's Creed Unity a dire il vero puntava già ai 60 fps su Xbox Series X grazie al sistema di FPS boost applicato dal sistema, ma con la patch di Ubisoft dovrebbe aver ricevuto una maggiore ottimizzazione generale.