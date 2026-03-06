Assassin's Creed Unity si mostra a 60 fps dopo la patch, ma la risoluzione è aumentata?

Assassin's Creed Unity ha finalmente ricevuto la patch per il supporto nativo su PS5 e Xbox Series X|S ieri, e adesso possiamo vedere come gira il gioco in questo video, ma resta l'interrogativo per quanto riguarda il possibile aumento di risoluzione o meno effettuato al contempo.

Come abbiamo visto, Ubisoft ha pubblicato ieri l'aggiornamento che ha introdotto il frame-rate a 60 fps per Assassin's Creed Unity su PS5 e Xbox Series X|S, rendendo finalmente giustizia a un capitolo che è sempre risultato tecnicamente molto avanzato ma poco ottimizzato sulle piattaforme di lancio.

Ubisoft stessa ha pubblicizzato l'aggiornamento come incentrato esclusivamente sui 60 fps, dunque non è chiaro se vi siano stati altri accorgimenti tecnici applicati.