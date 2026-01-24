Assassin’s Creed Unity potrebbe essere il prossimo gioco Ubisoft a ricevere una patch per i 60 fps

Da tempo Ubisoft sta portando avanti una campagna di "svecchiamento" dei titoli meno recenti del suo catalogo, pubblicando a cadenza irregolare delle patch che portano il framerate fino a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S.

Di recente sono stati confermati gli aggiornamenti per Far Cry 3, Blood Dragon e Primal, e il prossimo della lista potrebbe essere Assassin's Creed Unity, uscito nel 2014 su PS4, Xbox One e PC. L'indiscrezione arriva da Tom Henderson, che nell'ultimo podcast di Insider Gaming, dedicato ai piani futuri di Ubisoft, tra la cancellazione di sei titoli (incluso Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake) e l'annuncio di una profonda ristrutturazione, ha suggerito che il capitolo ambientato in Francia sarà il prossimo a ricevere un trattamento simile.