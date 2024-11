Assassin's Creed Syndicate riceverà un aggiornamento per i 60 fps su PS5 e Xbox, scopriamo quando

Un'operazione che da un lato cerca di offrire un gradito servizio agli utenti che hanno acquistato i giochi in questione o hanno intenzione di recuperarli sulle loro nuove console, dall'altro prova ad "armonizzare" le esperienze di Assassin's Creed sul piano visivo in vista del lancio dell'Animus Hub.

Si torna nella Londra vittoriana

Se avete letto il nostro speciale dedicato alle ambientazioni più belle di Assassin's Creed, saprete che non abbiamo apprezzato particolarmente la Londra vittoriana di Syndicate, anche per via di un design che finiva per frammentare le meccaniche traversal a cui la saga ci ha ben abituati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tuttavia l'aggiornamento per i 60 fps rimette un po' tutto in discussione e si pone senza dubbio come un'interessante occasione per tornare a vestire i panni dei fratelli Frye, magari andando a recuperare le interessanti espansioni che Ubisoft ha pubblicato dopo il lancio di Assassin's Creed Syndicate.