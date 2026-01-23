0

I dipendenti Ubisoft pare siano sul piede di guerra, molti potrebbero andare via

Dopo gli ultimi aggiornamenti e l'ombra di un'ulteriore ristrutturazione, pare che i dipendenti Ubisoft siano sul piede di guerra e abbiano cominciato a far sentire la propria voce: molti potrebbero andare via.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/01/2026
Yves Guillemot

Stando a quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson, pare che i dipendenti Ubisoft siano sul piede di guerra dopo l'annuncio della ristrutturazione e gli ulteriori licenziamenti in arrivo, al punto che avrebbero cominciato a criticare apertamente la dirigenza e molti potrebbero andare via.

"In seguito all'annuncio della ristrutturazione di Ubisoft e del terzo giro di misure di riduzione dei costi, i canali di comunicazione interni dell'azienda si sono riempiti di dipendenti che criticano apertamente il top management e chiedono un cambiamento", ha scritto Henderson.

"È impressionante vedere persone attaccare in modo così esplicito l'azienda per cui lavorano, ma dopo anni di difficoltà non è affatto sorprendente. Alcuni dipendenti mi hanno detto che questo è stato il colpo di grazia per loro e che inizieranno a cercare lavoro altrove, altri hanno deciso di accelerare piani di emergenza già esistenti nel caso venissero licenziati."

Ubisoft potrebbe annunciare presto migliaia di nuovi licenziamenti, per tagliare altri costi Ubisoft potrebbe annunciare presto migliaia di nuovi licenziamenti, per tagliare altri costi

"Molti hanno anche iniziato a usare LinkedIn per annunciare pubblicamente di essere alla ricerca di una nuova occupazione, pur avendo ancora un impiego in Ubisoft." Insomma, a quanto pare la casa francese "è destinata a subire una massiccia fuga di talenti, anche a prescindere dai licenziamenti imminenti."

Una situazione drammatica

Come sappiamo, dopo l'annuncio sulla cancellazione di sei giochi e la ristrutturazione, Ubisoft è crollata in borsa e le sue azioni hanno subito un duro colpo: un danno che va ad aggiungersi a una situazione già di per sé drammatica per l'azienda francese.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Dopo l'iniziale ottimismo nei confronti dell'accordo con Tencent, insomma, le cose si stanno facendo davvero complicate per Ubisoft ed è lecito chiedersi se la compagnia riuscirà a resistere a questi scossoni.

#Ubisoft
