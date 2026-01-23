I dipendenti Ubisoft pare siano sul piede di guerra, molti potrebbero andare via

Stando a quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson, pare che i dipendenti Ubisoft siano sul piede di guerra dopo l'annuncio della ristrutturazione e gli ulteriori licenziamenti in arrivo, al punto che avrebbero cominciato a criticare apertamente la dirigenza e molti potrebbero andare via.

"In seguito all'annuncio della ristrutturazione di Ubisoft e del terzo giro di misure di riduzione dei costi, i canali di comunicazione interni dell'azienda si sono riempiti di dipendenti che criticano apertamente il top management e chiedono un cambiamento", ha scritto Henderson.

"È impressionante vedere persone attaccare in modo così esplicito l'azienda per cui lavorano, ma dopo anni di difficoltà non è affatto sorprendente. Alcuni dipendenti mi hanno detto che questo è stato il colpo di grazia per loro e che inizieranno a cercare lavoro altrove, altri hanno deciso di accelerare piani di emergenza già esistenti nel caso venissero licenziati."

"Molti hanno anche iniziato a usare LinkedIn per annunciare pubblicamente di essere alla ricerca di una nuova occupazione, pur avendo ancora un impiego in Ubisoft." Insomma, a quanto pare la casa francese "è destinata a subire una massiccia fuga di talenti, anche a prescindere dai licenziamenti imminenti."