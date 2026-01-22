Ubisoft crolla in borsa dopo l'annuncio sulla cancellazione di sei giochi e la ristrutturazione

La giornata di ieri è stata scossa dall'annuncio di Ubisoft sulla cancellazione di sei giochi e una drastica ristrutturazione interna che porterà anche alla chiusura di alcuni studi, e la reazione sul mercato azionario non si è fatta attendere, considerando che nelle ore successiva la compagnia francese è crollata in borsa.

Le azioni di Ubisoft sono calate del 35% nelle ultime ore, e in particolare la giornata di ieri è stata segnata da quello che potrebbe essere il maggiore crollo per le azioni della compagnia dal suo inserimento in borsa nel 1996.

Queste sono le conseguenze del doloroso annuncio di ieri, che ha portato alla luce una situazione decisamente difficile per Ubisoft, ancora alle prese con una drastica ristrutturazione che porterà a una notevole riduzione di personale e di progetti in corso.