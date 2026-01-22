A Knight of the Seven Kingdoms, le nostre impressioni dopo il primo episodio

Il continente di Westeros ha dimostrato di essere humus fertile per storie capaci di coinvolgere figure collocate ad ogni livello della piramide sociale, tra vischiosi intrighi di palazzo , sanguinose faide familiari e conflitti bellici che hanno visto bene di scomodare draghi e creature sovrannaturali.

Un cavaliere e il suo scudiero

Ambientata, a livello temporale, a metà strada tra gli eventi narrati in House of the Dragon e quelli che hanno fatto da motore per Il Trono di Spade, la serie creata da Ira Parker e George R.R. Martin debutta raccontando una storia ad altezza fango e plebe, e lo fa seguendo le vicissitudini di Ser Dunk l'Alto, cavaliere errante originario di Fondo delle Pulci rimasto orfano del proprio mentore. Il ragazzo ha infatti appena ereditato spada, scudo e tre cavalli dall'uomo che lo ha cresciuto, Ser Arlan di Pennytree, dopo averlo seppellito all'ombra di un albero e averne decantato un'ultima volta le virtù.



Ser Dunk l'Alto è interpretato da un ottimo Peter Claffey

E così, una volta aver vagliato le varie opzioni di un futuro che inizia con pochi spiccioli in tasca, Dunk decide di cercare fortuna facendo tappa ad Ashford, cittadina che ha appena bandito un torneo per cavalieri e che sembra un buon punto di partenza per scoprire cos'è che il mondo ha in serbo per lui. Sulla sua strada, il ragazzone interpretato da Peter Claffey si imbatte in alcuni nomi di località e cognomi già noti a chi non è completamente a digiuno dell'immaginario messo su carta da Martin, ma soprattutto incontra Egg, cencioso e intelligente giovanotto che si offre di fargli da scudiero e a cui Dexter Sol Ansell presta le fattezze.

Dal primo episodio trasmesso appare subito evidente come le dimensioni del racconto siano più contenute rispetto alle serie con cui A Knight of the Seven Kingdoms condivide l'universo, e questo a partire dalla durata della prima puntata - che si aggira sui quaranta minuti - e sul focus della vicenda.



La vicenda inizia con Dunk appena rimasto orfano del suo mentore, Ser Arlan di Pennytree

L'obiettivo degli autori si concentra infatti quasi esclusivamente su Dunk, senza mai perderlo di vista né esplorare o seminare filoni narrativi aggiuntivi che non prevedano la sua presenza; tuttavia, lo spazio per l'introduzione delle figure che caratterizzano il curioso scenario di Ashford (e che immaginiamo torneranno negli episodi successivi) c'è eccome, e viene dosato a dovere via via che il nostro eroe si trova al cospetto di una novità, di un nuovo incontro o di un problema da risolvere.

È un tipo narrazione, questo, che mette subito a proprio agio lo spettatore perché lo prende a braccetto e lo conduce alla conoscenza di personaggi e dinamiche di pari passo con l'eroe, accrescendo così la voglia di avventura e di scoperta e quel senso di immedesimazione che solo un protagonista impreparato rispetto al mondo può trasmettere.