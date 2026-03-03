David Ellison, CEO di Paramount, ha ribadito che HBO manterrà la propria indipendenza anche dopo l'acquisizione di Warner Bros., continuando a operare come ha sempre fatto nonostante sia prevista una fusione tra le piattaforme HBO Max e Paramount+

"Casey Bloys e il suo team stanno svolgendo un lavoro assolutamente straordinario", ha spiegato Ellison. "Abbiamo intenzione di permettere loro di operare in maniera indipendente, così che HBO possa continuare a fare ciò che sa fare in modo incredibilmente efficace."

"Il nostro punto di vista è che HBO debba restare HBO. Hanno costruito un marchio fenomenale, sono leader nel settore e vogliamo semplicemente che continuino a fare ancora di più. Tuttavia, unendo le piattaforme tutti i nostri contenuti potranno raggiungere un pubblico ancora più ampio rispetto a quanto possiamo fare separatamente."

"Pensiamo che l'offerta combinata, considerando la quantità di contenuti e ciò che possiamo fare dal punto di vista tecnologico, ci metterà davvero nella posizione di poter competere con gli operatori più strutturati nel settore direct-to-consumer", ha concluso il CEO di Paramount.