3

È stato annunciato un nuovo Capcom Spotlight, ecco quando verrà trasmesso

Il format di Capcom Spotlight tornerà a breve con una nuova presentazione: ecco quando verrà trasmesso l'evento e quali giochi verranno mostrati.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/03/2026
Diana, la piccola androide di Pragmata

È stato annunciato un nuovo Capcom Spotlight, l'ormai tradizionale format che la casa giapponese utilizza per presentare le ultime novità relative ai propri giochi: verrà trasmesso il 5 marzo alle 23.00, ora italiana.

Protagonisti dell'appuntamento saranno Pragmata, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Mega Man: Star Force Legacy Collection, Mega Man: Dual Override e Street Fighter 6, quest'ultimo pronto a mostrare in azione il terzo personaggio dell'Anno 3, Alex.

"Illustreremo le numerose funzionalità online di Mega Man: Star Force Legacy Collection e annunceremo i sei design che hanno superato il secondo round del concorso per i personaggi boss di Mega Man: Dual Override, la cui uscita è prevista per il 2027!", si legge nell'annuncio.

Capcom domina la classifica dei giochi più attesi di Famitsu, c'è tanto interesse per Pokémon Pokopia Capcom domina la classifica dei giochi più attesi di Famitsu, c'è tanto interesse per Pokémon Pokopia

"E con l'avvicinarsi della data di uscita, non perdetevi le ultime informazioni su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection", si conclude il comunicato, specificando che la presentazione verrà narrata dal doppiatore Takehito Koyasu e durerà circa trenta minuti.

Una delle migliori realtà nel panorama videoludico

A pochi giorni dal lancio di Resident Evil Requiem, Capcom si prepara insomma a presentare i suoi prossimi titoli, con Pragmata e Monster Hunter Stories 3 in particolare che hanno già attirato parecchie attenzioni da parte degli appassionati.

Come detto, l'attesa non sarà lunga: potremo seguire il nuovo Capcom Spotlight questo giovedì, 5 marzo, a partire dalle 23.00.

Segnalazione Errore
