È stato annunciato un nuovo Capcom Spotlight, ecco quando verrà trasmesso

È stato annunciato un nuovo Capcom Spotlight, l'ormai tradizionale format che la casa giapponese utilizza per presentare le ultime novità relative ai propri giochi: verrà trasmesso il 5 marzo alle 23.00, ora italiana.
Protagonisti dell'appuntamento saranno Pragmata, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Mega Man: Star Force Legacy Collection, Mega Man: Dual Override e Street Fighter 6, quest'ultimo pronto a mostrare in azione il terzo personaggio dell'Anno 3, Alex.
"Illustreremo le numerose funzionalità online di Mega Man: Star Force Legacy Collection e annunceremo i sei design che hanno superato il secondo round del concorso per i personaggi boss di Mega Man: Dual Override, la cui uscita è prevista per il 2027!", si legge nell'annuncio.
"E con l'avvicinarsi della data di uscita, non perdetevi le ultime informazioni su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection", si conclude il comunicato, specificando che la presentazione verrà narrata dal doppiatore Takehito Koyasu e durerà circa trenta minuti.
Una delle migliori realtà nel panorama videoludico
A pochi giorni dal lancio di Resident Evil Requiem, Capcom si prepara insomma a presentare i suoi prossimi titoli, con Pragmata e Monster Hunter Stories 3 in particolare che hanno già attirato parecchie attenzioni da parte degli appassionati.
Come detto, l'attesa non sarà lunga: potremo seguire il nuovo Capcom Spotlight questo giovedì, 5 marzo, a partire dalle 23.00.