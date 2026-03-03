È stato annunciato un nuovo Capcom Spotlight, ecco quando verrà trasmesso

È stato annunciato un nuovo Capcom Spotlight, l'ormai tradizionale format che la casa giapponese utilizza per presentare le ultime novità relative ai propri giochi: verrà trasmesso il 5 marzo alle 23.00, ora italiana.

Protagonisti dell'appuntamento saranno Pragmata, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Mega Man: Star Force Legacy Collection, Mega Man: Dual Override e Street Fighter 6, quest'ultimo pronto a mostrare in azione il terzo personaggio dell'Anno 3, Alex.

"Illustreremo le numerose funzionalità online di Mega Man: Star Force Legacy Collection e annunceremo i sei design che hanno superato il secondo round del concorso per i personaggi boss di Mega Man: Dual Override, la cui uscita è prevista per il 2027!", si legge nell'annuncio.

"E con l'avvicinarsi della data di uscita, non perdetevi le ultime informazioni su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection", si conclude il comunicato, specificando che la presentazione verrà narrata dal doppiatore Takehito Koyasu e durerà circa trenta minuti.