Da Resident Evil a Monster Hunter, Capcom ha aggiornato le vendite delle sue serie

Chiudono l'elenco la serie Onimusha, che ha totalizzato finora 9 milioni di copie vendute, e la serie di Okammi, attualmente ferma a quota 4,8 milioni di copie vendute ma con un sequel attualmente in lavorazione .

Per quanto riguarda le altre serie della casa giapponese, abbiamo Dead Rising con 19 milioni di copie vendute, Ace Attorney con 14 milioni di copie, quindi Dragon's Dogma e Marvel Vs. Capcom, entrambi a quota 13 milioni di copie.

Il franchise di Street Fighter ha raggiunto quota 58 milioni di copie vendute, mentre quello di Mega Man ha totalizzato 44 milioni di copie vendute e quello di Devil May Cry si è fermato a quota 38 milioni di copie vendute.

Capcom ha aggiornato le vendite delle sue serie al 31 dicembre 2025, rivelando che Resident Evil ha totalizzato finora 183 milioni di copie vendute, seguita dalla saga di Monster Hunter con 125 milioni di copie vendute.

E i singoli giochi?

Sappiamo già che Monster Hunter Wilds ha venduto finora 11,1 milioni di copie, ma come stanno andando gli altri episodi della serie? Stando ai dati forniti da Capcom, Monster Hunter Rise è a quota 18,3 milioni di copie vendute, mentre l'espansione Sunbreak ha raggiunto i 10,9 milioni di copie.

Ci sono quindi Resident Evil 4 che ha totalizzato finora 12,3 milioni di copie vendute, Resident Evil Village con 13,6 milioni di copie, Resident Evil 7 biohazard con 16,5 milioni di copie, Resident Evil 2 con 16,9 milioni di copie e Resident Evil 3 con quasi 11 milioni di copie vendute.

Infine Street Fighter 6 ha raggiunto quota 6,4 milioni di copie e Devil May Cry 5 ha centrato l'obiettivo degli 11 milioni di copie vendute.