Il mouse wireless SteelSeries Rival 3 Gen 2 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse SteelSeries Rival 3 Gen 2 con uno sconto del 25% e in diverse colorazioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/01/2026
Su Amazon è disponibile il mouse SteelSeries Rival 3 Gen 2 a 44,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 25%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Le colorazioni disponibili sono diverse: se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni dall'uscita, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del mouse

Si tratta di un mouse con dongle USB per una connessione wireless estremamente convincente. Inoltre, basterà premere un semplice interruttore per collegare il Bluetooth a un'ampia gamma di dispositivi. Troviamo inoltre il sensore ottico TrueMove Air 18K DPI con sensore da 400 IPS fedele ad ogni singola mossa.

Inoltre, gli switch meccanici di precisione garantiscono fino a 60 milioni di clic, senza rallentamenti e con un feedback impeccabile. La batteria dura fino a 200 ore (o 450 ore con il Bluetooth). Infine, i movimenti sono fluidi e costanti grazie ai piedini 100% PTFE.

