Android 17, diamo un’occhiata ai primi screenshot di App Lock e alla sua nuova interfaccia

Dopo le indiscrezioni su Android 17 e su un'interfaccia basata su trasparenze e sfocature in stile Liquid Glass, emergono i primi screenshot non ufficiali. Le immagini offrono un primo assaggio di ciò che potremo aspettarci, ma vanno interpretate con cautela, dato che potrebbero non rappresentare la versione finale.

Come cambia l’interfaccia

Le seguenti immagini sono state condivise dall'utente Telegram RKBDI, che ha utilizzato una build OEM AOSP interna. Sebbene in alcune schermate venga identificata come Baklava, il codice include comunque delle aggiunte imminenti. La prima immagine che vi mostriamo riguarda il controllo del volume semi-trasparente in stile Liquid Glass.

La barra del volume (Fonte: RKBDI)

Inoltre, come vi abbiamo già accennato in passato, Android 17 dovrebbe introdurre un'opzione per bloccare determinate app e limitarne l'accesso. Dopo aver premuto a lungo su un'icona, infatti, è possibile configurare un metodo per accedere (ad esempio tramite PIN o password).

App Lock (Fonte: RKBDI)

Alcune novità riguardano anche la registrazione dello schermo. A quanto pare, questa modifica non dovrebbe riguardare solo gli schermi più grandi come tablet o monitor esterni, ma anche gli smartphone. Si tratta di una nuova interfaccia utente che vi mostriamo di seguito.

Registrazione dello schermo (Fonte: RKBDI)

Ovviamente si tratta di informazioni e immagini non ufficiali, da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite.