Android 17 potrebbe "copiare" l'interfaccia di iPhone: sfondi traslucidi e effetti a la "Liquid Glass"

Dopo anni caratterizzati da superfici piatte e colori pieni, la prossima versione di Android, identificata internamente con il nome in codice Cinnamon Bun, dovrebbe puntare con decisione su elementi traslucidi e sfondi sfocati. L'obiettivo non sarebbe puramente estetico, ma legato a una diversa gestione della profondità e della gerarchia visiva.

Android 17 è ancora distante dal debutto ufficiale, ma le prime informazioni emerse delineano già una direzione piuttosto chiara sul piano dell'esperienza visiva. Google starebbe preparando un cambiamento rilevante nel modo in cui l'interfaccia del sistema operativo viene percepita e utilizzata nella quotidianità.

Un Android 17 in stile Liquid Glass

Il punto di partenza di questo cambiamento va ricercato nell'introduzione di Material 3 Expressive, che aveva già inserito leggere sfocature nel pannello delle notifiche e nelle Impostazioni rapide. In quella fase, Google aveva iniziato a sperimentare un'interfaccia meno opaca, pensata per risultare più leggera e meno invasiva rispetto ai blocchi di colore pieni del passato.

Il modello di Android 17 sarebbe l'interfaccia Liquid Glass di iOS 26

La logica alla base delle sfocature è quella di mantenere una continuità visiva con l'applicazione in uso. Invece di coprire completamente lo sfondo, il sistema lo rende meno definito, consentendo comunque di percepire ciò che si trova dietro al menu attivo. Questo approccio crea una separazione più naturale tra primo piano e sfondo, coerente con il modo in cui l'occhio umano distingue i livelli di profondità.

Secondo quanto riportato da 9to5Google, le build interne di Android 17 mostrano un utilizzo molto più ampio di questo effetto. Le superfici traslucide sarebbero presenti in numerose aree dell'interfaccia, trasformando il cosiddetto effetto "vetro smerigliato" in un elemento ricorrente del sistema.

Uno degli esempi più evidenti riguarda il controllo del volume, che adotterebbe un cursore semitrasparente attraverso il quale restano visibili lo sfondo o le icone dell'app aperta. Lo stesso principio verrebbe applicato al menu di spegnimento e ad altri overlay di sistema, riducendo la sensazione di interruzione visiva. Le sfocature, inoltre, sarebbero influenzate dal sistema di Dynamic Color, così da adattare automaticamente le tonalità ai colori principali del tema scelto. Questo contribuirebbe a rendere l'interfaccia più coerente e uniforme, pur mantenendo una certa varietà visiva tra dispositivi e configurazioni diverse.

Dal punto di vista del confronto con altri ecosistemi, è impossibile non notare somiglianze con soluzioni già viste su iOS o con le più recenti personalizzazioni di Samsung. Tuttavia, l'implementazione di Google sembrerebbe orientata a un uso più discreto delle trasparenze, evitando effetti troppo marcati o invasivi.