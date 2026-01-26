0

Jujutsu Kaisen Cursed Clash è scontatissimo su Instant Gaming: se sei amante del manga/anime non puoi lasciartelo scappare

Su Instant Gaming, oggi, è presente una promozione che fa calare drasticamente il prezzo della versione PC di Jujutsu Kaisen Cursed Clash.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/01/2026
Jujutsu Kaisen Cursed Clash
Jujutsu Kaisen: Cursed Clash
Jujutsu Kaisen: Cursed Clash
Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante che riguarda Jujutsu Kaisen Cursed Clash che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 74% per un costo totale e finale d'acquisto di 19,20€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Jujutsu Kaisen: Cursed Clash è un picchiaduro sviluppato congiuntamente da Byking e Gemdrops e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, pensato per portare sullo schermo l'azione e lo stile dell'omonima opera manga/anime. La modalità storia per giocatore singolo segue le vicende di Yuji Itadori, protagonista della serie, impegnato a combattere le Maledizioni.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay di Cursed Clash si basa su combattimenti a squadre due contro due, una caratteristica che distingue il titolo da molti altri fighting game. I giocatori possono scegliere due personaggi dal roster e affrontare avversari controllati dalla CPU oppure altri utenti online, sfruttando le sinergie tra i combattenti per eseguire tecniche devastanti.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash 6

Il gioco include 16 personaggi giocabili nella versione base, ognuno dotato di abilità e stili di combattimento unici, fedeli alle loro controparti dell'anime. Nel tempo, il roster è stato ampliato con personaggi aggiuntivi, disponibili sia come contenuti scaricabili gratuiti che a pagamento. Inoltre, sono stati introdotti due nuovi capitoli della storia, ispirati agli eventi della seconda stagione dell'anime. Qui la nostra recensione.

