Jujutsu Kaisen Cursed Clash è scontatissimo su Instant Gaming: se sei amante del manga/anime non puoi lasciartelo scappare

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante che riguarda Jujutsu Kaisen Cursed Clash che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 74% per un costo totale e finale d'acquisto di 19,20€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Jujutsu Kaisen: Cursed Clash è un picchiaduro sviluppato congiuntamente da Byking e Gemdrops e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, pensato per portare sullo schermo l'azione e lo stile dell'omonima opera manga/anime. La modalità storia per giocatore singolo segue le vicende di Yuji Itadori, protagonista della serie, impegnato a combattere le Maledizioni.