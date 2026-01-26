Nuovo aggiornamento ColorOS blocca il downgrade su OnePlus: l’Anti-Rollback può causare brick irreparabili

L'aggiornamento ColorOS 16.0.3.501 sta recando non pochi problemi ad alcuni smartphone OnePlus cinesi. L'azienda ha infatti attivato l'Anti-Rollback a livello hardware, una protezione avanzata pensata per la sicurezza, ma che impedisce di tornare indietro e fare downgrade. Questo sistema potrebbe non rappresentare un rischio per gli utenti comuni, ma per chi ama sperimentare con firmware personalizzati o custom ROM potrebbero esserci conseguenze irreparabili. Prima di procedere, specifichiamo che questa problematica - almeno per ora - non riguarda OxygenOS, ed è strettamente legata ai dispositivi OPPO e OnePlus venduti in Cina. Tuttavia, non si può escludere che in futuro una situazione analoga possa interessare anche i dispositivi italiani.