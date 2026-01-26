Tomb Raider, spuntano le prime immagini di Sigourney Weaver sul set della serie TV

Fra questi sono stati confermati Jason Isaacs nel ruolo di Atlas, lo zio di Lara; Martin Bobb-Semple nei panni di Zip; Bill Paterson come Winston e Celia Imrie nel ruolo di Francine, responsabile dello sviluppo presso il British Museum.

Per il momento non ci sono invece ancora riprese relative alla Lara Croft di Sophie Turner , che tuttavia abbiamo potuto vedere in un'immagine ufficiale pubblicata dai produttori dello show alcuni giorni fa, né degli altri componenti del cast.

Nelle scorse ore hanno cominciato a circolare le prime immagini e alcuni brevi video che ritraggono Sigourney Weaver sul set della serie televisiva di Tomb Raider , attualmente in lavorazione a Londra.

Una trasposizione promettente?

Stando anche alle parole della Turner, che ha descritto la sua Lara Croft come "sfacciatamente capace", la serie televisiva di Tomb Raider può contare su di una scrittura brillante, affidata alla talentuosa Phoebe Waller-Bridge.

La star e creatrice di Fleabag, che abbiamo visto recitare anche in Indiana Jones e il Quadrante del Destino, è nota per essere un'abile sceneggiatrice e nel caso della serie TV di Tomb Raider svolgerà anche il ruolo di produttrice esecutiva e co-showrunner.