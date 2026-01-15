Sophie Turner nei panni di Lara Croft: la prima foto ufficiale della protagonista di Tomb Raider di Prime Video

L'immagine, che potete vedere poco sotto, è stato pubblicata anche per annunciare l'inizio della produzione della serie . Ricordiamo che Sophie Turner è famosa per il proprio ruolo di Sansa Stark ne Il Trono di Spade.

La prima fotografia di Sophie Turner nei panni di Lara Croft

Ad accompagnare Turner ci saranno Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein. Potete trovare tutti i dettagli sui loro personaggi nella nostra notizia dedicata.

Phoebe Waller-Bridge (creatrice e attrice protagonista di Fleabag) è creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner insieme a Chad Hodge (co-showrunner e produttore esecutivo). Jonathan Van Tulleken (regista di Shogun) è regista e produttore esecutivo. La serie è prodotta da Story Kitchen, Crystal Dynamics (sviluppatori videoludici di Tomb Raider) e Amazon MGM Studios.

Passando al lato videoludico di Tomb Raider, ricordiamo che è in sviluppo un completo remake del primo capitolo, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, e anche un nuovo titolo, Tomb Raider: Catalyst. Saranno rispettivamente pubblicati nel 2026 e 2027.