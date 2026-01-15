46

Sophie Turner nei panni di Lara Croft: la prima foto ufficiale della protagonista di Tomb Raider di Prime Video

La serie TV di Tomb Raider di Prime Video ha appena iniziato la produzione e per festeggiare l'editore ha condiviso la prima fotografia di Sophie Turner nei panni di Lara Croft.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/01/2026
Prime Video ha svelato la prima fotografia che mostra Sophie Turner nei panni di Lara Croft, per la nuova serie TV di Tomb Raider.

L'immagine, che potete vedere poco sotto, è stato pubblicata anche per annunciare l'inizio della produzione della serie. Ricordiamo che Sophie Turner è famosa per il proprio ruolo di Sansa Stark ne Il Trono di Spade.

Ad accompagnare Turner ci saranno Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein. Potete trovare tutti i dettagli sui loro personaggi nella nostra notizia dedicata.

Phoebe Waller-Bridge (creatrice e attrice protagonista di Fleabag) è creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner insieme a Chad Hodge (co-showrunner e produttore esecutivo). Jonathan Van Tulleken (regista di Shogun) è regista e produttore esecutivo. La serie è prodotta da Story Kitchen, Crystal Dynamics (sviluppatori videoludici di Tomb Raider) e Amazon MGM Studios.

Sophie Turner racconta come si è allenata per il ruolo di Lara Croft: sta anche giocando ai Tomb Raider Sophie Turner racconta come si è allenata per il ruolo di Lara Croft: sta anche giocando ai Tomb Raider

Passando al lato videoludico di Tomb Raider, ricordiamo che è in sviluppo un completo remake del primo capitolo, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, e anche un nuovo titolo, Tomb Raider: Catalyst. Saranno rispettivamente pubblicati nel 2026 e 2027.

Segnalazione Errore
