Sophie Turner racconta come si è allenata per il ruolo di Lara Croft: sta anche giocando ai Tomb Raider

Ovviamente per ricoprire tale ruolo serve un po' di allenamento , visto che parliamo di una avventuriera che combatte, salta ed esplora luoghi antichi. L'attrice ha raccontato in una video intervista in che modo si è preparata.

Cosa ha raccontato Sophie Turner

Tramite SiriusXM, Turner ha iniziato confermando di non aver mai incontrato Angelina Jolie, che ha interpretato Croft in due film di Tomb Raider nei primi anni 2000. "No. Mai. Mi piacerebbe molto incontrarla", ha dichiarato.

Per quanto riguarda la preparazione per la serie, Turner ha spiegato che sta giocando ai videogiochi e leggendo i fumetti, ma che sta volutamente evitando i film con Jolie. "Non voglio imitare. Devo creare qualcosa di mio. Quindi, per quanto ami quei film, non posso guardarli in questo momento", ha detto.

Inoltre, ha confermato che si sta preparando fisicamente per il ruolo: si allena otto ore al giorno, cinque giorni a settimana sin da febbraio 2025. Non ha specificato il proprio regime di allenamento, ma afferma che il grosso del lavoro viene fatto in palestra. Ha anche scoperto di avere un "perpetuo problema alla schiena" e che i primi mesi di allenamento sono serviti per ottenere una buona forma fisica e che mettere su muscoli non è stato facile.

Parlando invece dei videogiochi, ricordiamo che la doppiatrice di Lara Croft per i due nuovi Tomb Raider è stata svelata: sentiamo la sua voce.