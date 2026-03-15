Sempre stando alle voci, fino a qualche giorno fa si discuteva della possibilità di rielaborare l'episodio pilota, ma poi Hulu ha deciso di cancellare il progetto, pur senza escludere l'eventualità di riprovare in futuro a rilanciare il franchise.

Secondo alcuni rumor, i vertici di Hulu non sarebbero rimasti contenti dei risultati ottenuti finora, ritenendo la sensibilità artistica di Zhao inadatta a un reboot di Buffy l'Ammazzavampiri; il tutto mentre la regista sta ottenendo importanti riconoscimenti grazie al suo nuovo film, Hamnet, che ha ottenuto otto nomination agli Oscar.

Intitolato provvisoriamente Buffy: New Sunnydale , lo show avrebbe visto alla regia la premio Oscar Chloe Zhao, fan di lunga data della serie originale, su di una sceneggiatura firmata da Nora e Lilla Zuckerman Zuckerman.

Sarah Michelle Gellar ha annunciato di persona sul suo profilo Instagram che il reboot di Buffy l'Ammazzavampiri è stato cancellato da Hulu : la piattaforma streaming ha deciso di non procedere con il progetto della nuova serie.

Il messaggio di Sarah Michelle Gellar

La notizia della cancellazione, che arriva oltre un anno dopo l'annuncio del reboot di Buffy l'Ammazzavampiri, sembra abbia colto alla sprovvista anche Sarah Michelle Gellar, che sarebbe stata informata della decisione soltanto nella serata di venerdì, mentre si trovava ad Austin per la priama di Ready or Not 2: Here I Come.

L'attrice ha voluto informare i fan di persona, con il messaggio che potete vedere qui sopra, dicendosi davvero triste per quanto accaduto. "Voglio ringraziare Chloe Zhao perché non avrei mai pensato di ritrovarmi di nuovo negli stivali eleganti ma comodi di Buffy."

"Chloe mi ha ricordato quanto ami Buffy e quanto significhi non solo per me, ma per tutti voi. (...) Quello che è successo non cambia nulla di tutto ciò, e vi prometto che se l'apocalisse dovesse davvero arrivare... potete ancora cercarmi."