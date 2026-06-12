iPhone 18 Pro Max: eccolo dal vivo in tre colorazioni, incluso il Dark Cherry

Negli ultimi mesi si è parlato molto della serie iPhone 18 , sia per quanto riguarda le possibili colorazioni sia per il suo design complessivo. Dopo le numerose immagini trapelate che ci avevano permesso di farci un'idea preliminare dei nuovi smartphone, emergono ora alcuni scatti dal vivo che mostrano i dispositivi in ben tre differenti colorazioni. Tra queste spicca anche la tonalità Dark Cherry, la vera protagonista della gamma.

Il design di iPhone 18 Pro Max e i tre colori diversi

Le immagini sono state condivise dall'insider Jon Rettinger. Vale la pena precisare subito che, anche se le immagini sembrano chiaramente riferirsi all'iPhone 18 Pro Max, si tratta comunque di indiscrezioni da prendere con le pinze. L'autore degli scatti ha comunque specificato che le immagini non sono state generate né alterate con strumenti di intelligenza artificiale.

In ogni caso, gli scatti mostrano innanzitutto la variante nel colore Dark Cherry, destinata a rappresentare la finitura di punta dello smartphone. Secondo le informazioni emerse finora, questa tonalità prenderà il posto dell'arancione che ha contraddistinto la serie iPhone 17 Pro.

Successivamente, la stessa fonte ha mostrato lo smartphone in altri due colori: azzurro e nero.

Le informazioni vanno prese con la dovuta cautela perché alcune indiscrezioni precedenti ipotizzavano l'assenza della colorazione nera. Restiamo quindi in attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali. Come avrete potuto notare, nel complesso il design non sembra aver subito particolari modifiche rispetto al modello precedente, risultando molto simile a quello della generazione passata. Lo stesso vale per le dimensioni: come già anticipato in precedenza, dovrebbero rimanere in linea con quelle dell'iPhone 17 Pro Max, nonostante si fosse parlato inizialmente di un possibile design più slanciato.