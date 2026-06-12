Capcom non ha intenzione di portare Resident Evil Code: Veronica X su Nintendo Switch Online

La domanda è sorta probabilmente in seguito al rinnovato interesse per il capitolo della serie a causa dell' annuncio di Resident Evil Veronica , il remake del gioco che è stato presentato durante la Summer Game Fest e che riporterà in auge un capitolo forse meno conosciuto rispetto ad altri.

Sembra che Capcom non abbia intenzione di portare Resident Evil Code: Veronica X su Nintendo Switch Online , almeno per il momento, secondo quanto riferito dal producer Yoshiaki Hirabayashi durante una sessione di domande e risposte in seguito alla conferenza finanziaria della compagnia.

Nessun piano al riguardo

"Non ci sono piani per questo", ha riferito Hirabayashi in risposta alla domanda sulla possibilità che la versione Gamecube di Resident Evil Code: Veronica venga riproposta sul servizio di digital delivery dedicato agli abbonati a Nintendo Switch Online.

In effetti, a maggior ragione potrebbe avere senso non riproporre il titolo originale con il remake in arrivo, sebbene quest'ultimo sia destinato a presentarsi in maniera molto differente dalla versione di origine, considerando quanto fatto anche con gli altri remake.

A dire il vero, anche Resident Evil Code: Veronica X su Gamecube era una versione riveduta e corretta dell'originale uscito su Dreamcast nel 2000.

La versione Gamecube comprende infatti le aggiunte e modifiche applicate nell'edizione "X" e quelle della "Complete", migliorando ulteriormente l'esperienza complessiva. La medesima edizione è stata poi pubblicata rimasterizzata su Xbox 360 e PS3 in formato digitale.