Resident Evil Veronica annunciato alla Summer Game Fest

Il Summer Games Fest 2026 è iniziato con il botto: il trailer di annuncio di Resident Evil Veronica di Capcom, remake di uno dei capitoli più amati della serie, nonché uno dei più richiesti per un ritorno sui nostri schermi, in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.

Il video inizia con un personaggio in prima persona che suona al citofono di una palazzina (non sappiamo ancora che è Claire Redfield). Ad aprire arriva una donna anziana che ci svela che siamo a Parigi. Al terzo piano c'è il fratello di quella che supponiamo essere la protagonista. Raggiunto l'appartamento, lo troviamo tutto in disordine. La signora viene attirata da una telefonata e lascia dei biscotti su di un tavolino. Quindi si sente bussare, ma dall'occhiolino non si vede nessuno. La protagonista apre la porta e viene addormentata.

Inizia quindi un montaggio di immagini, alcune delle quali molto crude, che arriva a svelare Claire e Resident Evil Veronica, che uscirà nel 2027, in data ancora da destinarsi.