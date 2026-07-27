Capcom vuole far diventare Resident Evil una serie annuale, alternando nuovi capitoli e remake

Intervistato nell'ultimo numero di Game Informer, Kawata ha spiegato che "produrre ogni anno un nuovo capitolo di Resident Evil sarebbe un'impresa notevole e un compito molto difficile". Ed è proprio qui che entrano in gioco i remake. Kawata infatti ha spiegato che, per ovvi motivi, riproporre i capitoli più amati dai fan sotto una nuova veste richiede meno tempo rispetto a un gioco realizzato da zero.

Secondo quanto dichiarato dal producer Masachika Kawata, Capcom ha definito una nuova strategia per Resident Evil : pubblicare in media un gioco all'anno , alternando nuovi capitoli e remake , come il tanto richiesto Resident Evil Veronica.

I Remake piacciono e permettono di investire in nuovi giochi e IP

"Uno dei motivi per cui realizziamo remake è che produrre ogni anno un nuovo capitolo della serie Resident Evil sarebbe un'impresa notevole e un compito molto difficile", ha detto Kawata a GameInformer. "Perciò poter tornare ai giochi più vecchi e rifarli aiuta Capcom a raggiungere l'obiettivo di pubblicare un titolo di Resident Evil ogni anno, ma permette anche al team di mettersi continuamente alla prova e affinare le proprie capacità".

Inoltre, sono operazioni commerciali a colpo quasi sicuro, basti pensare alle 18,3 milioni di copie del rifacimento di Resident Evil 2 e le 13,6 milioni del quarto capitolo. Fan contenti, vista anche l'alta qualità di questi rifacimenti, e casse di Capcom piene: ciò, secondo Kawata, permette alla compagnia di investire nei capitoli successivi e nuove IP, come Pragmata.

"Questo non significa che i remake siano meno importanti: in realtà sono importanti quanto i capitoli principali. Capcom è abbastanza fortunata da aver trovato un ciclo che può continuare a fornirci le risorse finanziarie per creare cose come nuovi capitoli della serie Resident Evil e nuove IP completamente originali come Pragmata. Quindi c'è una relazione diretta tra questi elementi."

A questo proposito, oltre a Resident Evil Veronica, in uscita durante il corso del prossimo anno, Capcom avrebbe iniziato da almeno un anno i lavori su un remake del primo capitolo della serie del 1996.