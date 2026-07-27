Un super strategico a 3 euro: Into The Breach è in offerta su Instant Gaming

Il capolavoro strategico a turni firmato dai creatori di FTL: Faster Than Light per PC e Mac tramite Steam scende di prezzo su Instant Gaming. Per gli amanti della strategia d'ingegno, dei robot giganti e delle sfide tattiche ad alto tasso di concentrazione, si tratta di un'occasione d'oro per aggiungere un pilastro del genere alla propria libreria. Into The Breach subisce infatti un calo di prezzo formidabile rispetto al listino originale italiano di 15,00€. Il titolo viene proposto a soli 2,79€ escluse le imposte, e calcolando la consueta aliquota IVA del 22% al check-out, la spesa finale da saldare nel carrello si assesta su appena 3,40€ IVA inclusa. Meno persino dei 5,24€ a cui è venduto in sconto su Steam. Potete prendere il comando dei vostri mech e riscattare la chiave digitale cliccando sul box informativo in alto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Mech, alieni e scacchi temporali: la strategia perfetta
Sviluppato dal pluripremiato studio indipendente Subset Games, Into The Breach reinterpreta il genere dei giochi di ruolo tattici a turni fondendolo con la struttura di un roguelite e la precisione matematica degli scacchi. La trama vede la Terra invasa da spaventosi mostri insettoidi giganti noti come Vek, emersi dal sottosuolo per spazzare via ciò che resta della civiltà umana. Al comando di una squadra composto da tre enormi mech da guerra, il compito del giocatore sarà quello di difendere le città e le centrali elettriche che alimentano la griglia di sopravvivenza. La particolarità geniale del gameplay risiede nel fatto che le intenzioni d'attacco dei nemici vengono mostrate chiaramente all'inizio di ogni turno: la sfida non consiste nel battere in fretta il nemico, ma nel calcolare al millimetro ogni spostamento, spinta o controattacco per deviare i colpi avversari, spingere i Vek l'uno contro l'altro o sacrificare le proprie unità per proteggere i palazzi civili.
Ogni sconfitta non rappresenta la fine, bensì l'inizio di una nuova linea temporale: in caso di fallimento della missione, è possibile inviare un pilota veterano attraverso un varco temporale per ricominciare la campagna con l'esperienza accumulata. L'esperienza di gioco include nativamente l'aggiornamento Advanced Edition, che arricchisce l'avventura originale con nuovi gruppi di mech, armi devastanti, piloti dalle abilità uniche, nemici ancora più insidiosi e boss finali estremamente impegnativi. Per saperne di più, qui la nostra recensione di Into the Breach.