Un super strategico a 3 euro: Into The Breach è in offerta su Instant Gaming

Il capolavoro strategico a turni firmato dai creatori di FTL: Faster Than Light per PC e Mac tramite Steam scende di prezzo su Instant Gaming. Per gli amanti della strategia d'ingegno, dei robot giganti e delle sfide tattiche ad alto tasso di concentrazione, si tratta di un'occasione d'oro per aggiungere un pilastro del genere alla propria libreria. Into The Breach subisce infatti un calo di prezzo formidabile rispetto al listino originale italiano di 15,00€. Il titolo viene proposto a soli 2,79€ escluse le imposte, e calcolando la consueta aliquota IVA del 22% al check-out, la spesa finale da saldare nel carrello si assesta su appena 3,40€ IVA inclusa. Meno persino dei 5,24€ a cui è venduto in sconto su Steam. Potete prendere il comando dei vostri mech e riscattare la chiave digitale cliccando sul box informativo in alto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.