Samsung pronta ad ampliare la famiglia Galaxy: fino a 8 modelli premium con il TriFold 2

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla presentazione dei nuovi Fold8 e Flip8. Ebbene, nuove indiscrezioni avrebbero già svelato i piani di Samsung per il prossimo anno. Secondo quanto riportato, nel 2027 la gamma Galaxy dovrebbe ampliarsi con l'arrivo del TriFold 2, che andrà ad affiancare gli attuali pieghevoli di fascia alta dell'azienda. Vediamo tutti i dettagli.

I nuovi smartphone previsti Prima di tutto, le informazioni sono state riportate dalla testata coreana ETNews, secondo cui Samsung presenterà il nuovo Galaxy Z TriFold 2 il prossimo anno. Chiaramente si tratta di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela, ma questa volta il pieghevole dovrebbe entrare a pieno titolo nella gamma Samsung, abbandonando quindi la natura di prodotto in edizione limitata che aveva caratterizzato il modello precedente. Galaxy Z TriFold Le prime fasi di sviluppo sono già state avviate ed è possibile che il pieghevole abbia un design più leggero e sottile, grazie a una nuova cerniera. Inoltre, Samsung dovrebbe poi presentare altri tre pieghevoli: il Galaxy Z Flip9, il Galaxy Z Fold9 e il Galaxy Z Fold9 Ultra. Per quanto riguarda gli smartphone classici, la famiglia Galaxy S27 dovrebbe essere così composta: Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra. Questi modelli dovrebbero arrivare nella prima metà del 2027, mentre i pieghevoli nella seconda metà.