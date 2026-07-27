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Reynatis Deluxe Edition per PS5 è al minimo storico: esplora le strade di Shibuya

Tra le offerte di Amazon troviamo l'edizione Deluxe di Reynatis per PS5 al prezzo minimo storico. Si tratta del gioco di ruolo d'azione ambientato a Shibuya.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/07/2026
Reynatis Deluxe Edition per PS5
Reynatis
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Su Amazon è attualmente disponibile Reynatis Deluxe Edition per PS5 a 24,03 €, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo mediano. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto, dalle caratteristiche del gioco ai contenuti di questa edizione.

Un action RPG dall'anima oscura

Prima di tutto, l'edizione Deluxe include il gioco completo, la colonna sonora in formato digitale e un mini artbook. In questo gioco esplorerai le strade di Shibuya e scoprirai il mondo alternativo di Another, un luogo che pullula di mostri feroci. L'idea narrativa è convincente e fornisce spunti di discussione su questioni sociali attuali, mentre Shibuya è un quartiere affascinante e riprodotto fedelmente. Anche la colonna sonora curata da Yoko Shimomura è davvero piacevole, insieme al sistema di combattimento piuttosto coinvolgente.

Reynatis
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Tuttavia, sappi che potresti trovare diversi difetti, se sei particolarmente esigente. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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