In Giappone hanno una capacità speciale di rendere parte del mito alcuni luoghi reali. Tokyo, per esempio, è un insieme di storie incredibili, magiche, spaventose e romantiche . E c'è un posto in particolare che sembra convogliare questa capacità, Shibuya. Quartiere simbolo della capitale giapponese proprio grazie al suo famigerato incrocio: un crocevia di destini che si si passano accanto quando il semaforo scatta e centinaia di persone si sfiorano sulle strisce pedonali più trafficate al mondo.

Autentica magia

Shibuya ha una personalità tutta sua. Non è un caso che appaia e scompaia come un personaggio ricorrente all'interno di diversi videogiochi giapponesi. Molti dei quali, tra l'altro, fonte d'ispirazione dichiarata di Reynatis, come The World Ends With You, Kingdom Hearts e la serie Persona.

La Shibuya di Reynatis è diversa, non solo perché ha un'anima oscura, che l'ha resa poco frequentata, ma perché ha la volontà di essere il più autentica possibile, addirittura sobbarcandosi in una missione di alta fedeltà degna di uno Yakuza, con negozi ed edifici realmente esistenti come il grattacielo della moda, lo Shibuya 109, il negozio di dischi Tsutaya e le vere sedi di Burger King.

Nonostante questa ricercata autenticità, però, la Shibuya di Reynatis è lontanissima dalla sua vera essenza. Per esempio, le insegne sono lì, ma non c'è Hachiko, sostituito da un enorme corvo nero. E, soprattutto, non è più un luogo di gioia e di incontro. È uno spazio mistico, dove le persone si nascondono il volto nei cappucci delle giacche per non farsi vedere. Tokyo, e in particolare il quartiere di Shibuya, sono infatti teatro di uno scontro tra maghi e forze dell'ordine che si sfidano in un continuo conflitto per la liberazione o la regolamentazione della magia.

Marin è uno dei due protagonisti di Reynatis. Il suo aspetto è palesemente ispirato ai personaggi di Kingdom Hearts

Tra le fila del governo, nei ranghi della Magic Enforcement Administration (MEA), conosciamo Sari Nishijima che non è solo un'agente di alto rango della polizia, ma grazie al suo carisma ne è anche il volto, tanto che campeggia su moltissimi dei poster affissi sui muri della città. Nell'altra fazione, conosciamo Marin Kirizumi, un mago senza affiliazione che esplora Shibuya alla ricerca di strani portali interdimensionali che collegano Tokyo a un altro mondo, Another, dove è racchiuso il segreto di un potere capace di renderlo incredibilmente forte. Infine ci sono i membri della Gilda, un gruppo di terroristi che intende scatenare una rivoluzione per liberalizzare l'utilizzo della magia e rompere gli equilibri di potere tra maghi ed esseri umani. Tra giochi politici, alleanze e tradimenti, il mondo di Reynatis è continuamente in fermento.