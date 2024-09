La demo di Reynatis è ora disponibile: i link per la versione di prova di questo GDR d'azione

È stata confermata anche una demo per Nintendo Switch tramite eShop , ma al momento della scrittura non è ancora disponibile sul negozio digitale della compagnia di Kyoto. Probabilmente arriverà nelle prossime ore.

Il publisher NIS America ha annunciato che una demo per il gioco di ruolo d'azione dark urban fantasy Reynatis è ora disponibile in occidente per PlayStation 5 e PlayStation 4 tramite PlayStation Store e PC tramite Steam.

I dettagli della demo di Reynatis

La descrizione ufficiale della demo recita, in traduzione: "Sperimentate due diversi punti di vista di questo dark urban fantasy giocando i capitoli iniziali nei panni dei protagonisti Marin Kirizumi e Sari Nishijima!"

"Marin è uno studente universitario di 19 anni. Ha scoperto la sua magia all'età di 14 anni, dopo che un incidente d'auto lo ha messo in pericolo di vita. Da allora è cresciuto circondato dall'oppressione, incapace di vivere liberamente a causa della sua condizione di mago. Per liberarsi da questa oppressione e ottenere la libertà, mira a diventare il "mago più forte che nessuno può sconfiggere". Per farlo, si reca a Shibuya, seguendo le parole lasciate dal padre."

"In precedenza Sari era un'agente di polizia. Nella primavera del 2021 è stata attaccata e gravemente ferita da un mostro a Shibuya. Si è risvegliata come replica mentre era in punto di morte e si è presto unita al M.E.A. Ora lavora come agente della Magic Task Force del M.E.A.. Chi la circonda cerca di usare le sue sembianze per il reclutamento, ma lei si oppone a questo ruolo."

Ecco infine 45 minuti di gameplay di questo GDR d'azione con le musiche di Yoko Shimomura.