Reynatis: 45 minuti di gameplay del GDR d'azione con le musiche di Yoko Shimomura

Le parti precedenti e successive nel video sono più discorsive. Il video è in giapponese , quindi vi è una barriera in più, ma la fase di giocato è sufficientemente lunga da poter vedere nel dettaglio cosa aspettarsi da Reynatis.

Cos'è Reynatis

La Shibuya di REYNATIS

Reynatis è un gioco di ruolo d'azione ambientato nel famoso quartiere Shibuya di Tokyo. In un mondo in cui la fantasia incontra la realtà, i cittadini di Shibuya temono la magia e il suo potere, costringendo i maghi a nascondere le loro capacità inumane o ad affrontare ondate di oppressione.

Alla ricerca della libertà, il mago Marin si dirige a Shibuya, dove incontra Sari, un ufficiale della MEA, un'organizzazione che si occupa di tenere sotto controllo i maghi. Dovremo nascondere la nostra magia per esplorare la città come un normale civile e fare acquisti o intraprendere missioni, oppure potremo usare i nostri poteri esplosivi per raggiungere nuovi luoghi e combattere di fronte agli occhi di tutti.

Reynatis può contare inoltre sulle musiche di Yoko Shimomura, rinomata compositrice di Kingdom Hearts, Final Fantasy e non solo.

Ricordiamo che Reynatis è stato confermato anche per l'occidente: ecco trailer, piattaforme e periodo di uscita.