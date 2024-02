Reynatis confermato anche per l'occidente: ecco trailer e periodo di uscita

È stato confermato anche per l'occidente l'arrivo di Reynatis, nuovo gioco di ruolo d'azione per PC (Steam), Nintendo Switch, PS4 e PS5. Il periodo di uscita è l'autunno 2024. In Giappone arriverà invece a luglio.

Qui sotto potete vedere il trailer inglese di Reynatis, che permette di esplorare i primi dettagli di trama e vedere qualche scena di gameplay.

Ricordiamo che Reynatis era stato annunciato nel Nintendo Direct giapponese, mentre non era presente nella versione occidentale. Ora abbiamo la conferma che uscirà dai lidi nipponici.