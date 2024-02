Star Wars: Jar Jar Binks torna in un gioco Activision? L'attore svela qualcosa

Sembrerebbe dunque che Best abbia preso parte a delle sessioni di motion capture per un titolo di Activision basato su Star Wars, cosa che apre a diverse ipotesi interessanti.

Una skin per Call of Duty?

Difficile che si tratti proprio di un videogioco su Star Wars, perché non ci sono state informazioni precedenti su accordi presi da Activision con Disney e una cosa del genere avrebbe fatto certamente rumore, dunque questa ipotesi sembra decisamente poco realistica.

Molto probabile, invece, che si tratti dell'inserimento di personaggi di Star Wars all'interno di un gioco già stabilito, e in questo caso le possibilità si concentrano ovviamente su Call of Duty, viste le frequenti collaborazioni e cross-over ospitati dal gioco.

È dunque possibile che Jar Jar Binks possa arrivare come skin in Call of Duty: Warzone o Call of Duty: Modern Warfare 3, forse in compagnia anche di altri personaggi della serie, cosa che rappresenterebbe una partnership particolarmente ricca per il franchise Activision.