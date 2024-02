Meta si prepara a presentare Orion, i primi occhiali 'true AR'

Secondo quando riportato da due fonti interne contattate da Business Insider, Meta si starebbe preparando a svelare i nuovi occhiali per la realtà aumentata durante la prossima conferenza dedicata agli sviluppatori di quest'anno.

Orion, questo il nome in codice dei nuovi dispositivi, sono considerati dall'azienda come i primi occhiali "true AR" e potrebbero essere presentati nel corso della conferenza Connect del prossimo autunno, con tanto di dimostrazione tecnica sul palco.