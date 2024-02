Ghostbusters: ci sono già idee per i seguiti di Minaccia Glaciale

Il regista racconta che non solo è pronto per nuovi film, ma che lui e il produttore esecutivo Jason Reitman (che ha diretto Ghostbusters: Legacy) ci hanno già pensato.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale non è ancora arrivato, ma ci sono già delle idee per un seguito. Non ci sono conferme ufficiali da Sony, al momento, ma il regista Gil Kenan ha detto la propria riguardo al futuro della saga e parla addirittura di molteplici seguiti .

Anche il cast è disponibile

Ghostbusters: Minaccia Glaciale

Anche il cast è piuttosto ansioso di vestire di nuovo i panni di Ghostbusters. Carrie Coon, che interpreta Callie Spengler, ha risposto con entusiasmo quando Total Film le ha chiesto se sarebbe disposta a vivere altre avventure, soprattutto perché Ghostbusters significa molto per lei in quanto donna: "Assolutamente sì! C'è qualcosa di così eccitante nel lavorare a questi film, specialmente come donna. Non ci viene spesso chiesto di partecipare all'avventura o agli elementi fisici di film come questo. Spesso siamo solo in disparte, quindi essere lanciate nell'azione è stata una vera emozione. Per di più... Beh, sarà già nel mio necrologio, quindi tanto vale partecipare".

Nel frattempo Mckenna Grace, che interpreta Phoebe Spengler, la figlia di Callie, è altrettanto entusiasta, essendo più che pronta a rimettere lo zaino protonico, indipendentemente dal suo peso. Ha dichiarato a Total Film: "Per quanto siano pesanti quei maledetti zaini protonici, ne indosserei volentieri uno di nuovo. Gli zaini protonici pesano circa 18 kili, ma mi sta bene perché è stato un sogno che si è avverato far parte di questo franchise. Amo questi film. Adoro fare l'acchiappafantasmi. Voglio dire, chi chiameresti? Me!".

Ghostbusters: Minaccia Glaciale sarà nelle sale italiane dall'11 aprile 2024. Potete vedere il trailer qui.