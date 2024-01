Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il nuovo trailer annuncia la data d'uscita ufficiale

Un "antico artefatto" scatena infatti una "forza malvagia" che getta nel caos totale il mondo e toccherà alla famiglia Spengler rilanciare la tradizione degli acchiappafantasmi tornando proprio dove tutto è iniziato: l'iconica stazione dei pompieri di New York .

Nel video vediamo la famiglia Spengler a New York City, dove la vita viene improvvisamente sconvolta dall'arrivo di una nuova minaccia, appunto "glaciale".

Ghostbusters: Minaccia Glaciale arriverà dunque l' 11 aprile 2024 esclusivamente al cinema, almeno per quanto riguarda il lancio.

Tra cast nuovo e originali

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, una scena del film

Ad aiutarli ci sono però anche i Ghostbusters originali, che avevamo già visto comparire nel film precedente, interpretati dai mitici Bill Murray, Ernie Hudson e Dan Aykroyd (Harold Ramis è morto nel 2014 ma vi sono riferimenti a lui nel trailer, dunque la sua presenza in qualche "forma" è probabile).

Gli altri membri del cast sono Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim e Annie Potts. La regia è affidata a Gil Kenan, su una sceneggiatura scritta da questi insieme a Jason Reitman.

In precedenza abbiamo visto che il film vuole "creare una mitologia completamente nuova", e il nemico che traspare in questo trailer rappresenta in effetti qualcosa di inedito.