Dragon's Dogma 2 andrà a 30 fps su PS5 e Xbox Series X|S? Un dubbio rumor preoccupa i fan

Secondo il sito in questione, la voce di corridoio sarebbe credibile guardando i requisiti hardware della versione PC di Dragon's Dogma, che sono in effetti piuttosto esigenti e potrebbero dimostrare la presenza di un possibile problema con le CPU di PS5 e Xbox Series X|S.

A riportare la questione è PCFocus, il quale cita questo insider giapponese misterioso senza però addurre ulteriori dettagli, cosa che rende molto dubbia tutta la questione, anche se ovviamente non si tratta di qualcosa di inedito, vista la quantità di titoli che al lancio non raggiungono i 60 frame al secondo anche sulla nuova generazione.

In base a un non meglio identificato "insider" nipponico, ci sarebbe il rischio effettivo che Dragon's Dogma 2 vada a 30 fps su PS5 e Xbox Series X|S , cosa che potrebbe portarsi dietro le consuete polemiche, anche se al momento non c'è nulla di confermato.

Il confronto con i requisiti PC

Dragon's Dogma 2, un'immagine del gioco

Su PC, secondo quanto riferito su Steam, la configurazione che punta ai 30 fps richiede comunque una CPU Ryzen 5 3600, che si porrebbe in linea, se non su un gradino più alto, rispetto ai processori di PS5 e Xbox Series X|S.

La questione ha una certa logica, ma il collegamento non può essere così automatico, considerando che su console viene effettuata un'ottimizzazione superiore, di solito, che rende più efficienti le caratteristiche hardware, dunque non c'è una corrispondenza perfetta tra PC e console per quanto riguarda il rapporto tra hardware e prestazioni.

Per questi motivi prendiamo la questione con le pinze, in attesa di eventuali informazioni specifiche da parte di Capcom, che al momento non sono ancora arrivate. Per il resto, abbiamo saputo che Dragon's Dogma 2 avrà un solo slot per i salvataggi manuali e automatici e che le pedine sono stata cambiante in base alle richieste dei fan.