Dragon's Dogma 2 avrà un solo slot per i salvataggi manuali e automatici

Non è chiaro, tuttavia, se sarà possibile disattivare i salvataggi automatici dalle opzioni, il che dovrebbe quantomeno offrire una possibile scappatoia ai giocatori quando dovranno prendere decisioni difficili, come ad esempio scegliere una soluzione per uno degli indovinelli della misteriosa Shpinx , dato che in caso di errore viene precluso l'ottenimento di un tesoro.

Infatti, l'articolo spiega (tradotto dal giapponese) che "in questo gioco c'è un solo slot di salvataggio, condiviso dai salvataggi automatici e manuali". Chiaramente questo significa che i giocatori dovranno ponderare bene le loro azioni , dato che non potranno semplicemente ricaricare un vecchio salvataggio per correggere il tiro.

Tra elementi vecchia scuola e novità

L'assenza dei salvataggi multipli potrebbe far storcere il naso a qualche giocatore, ma va detto che è in linea con la filosofia "vecchia scuola" scelta da Hideaki Itsuno e il suo team per Dragon's Dogma 2. Ad esempio, come il primo capitolo, il viaggio rapido è volutamente limitato per spingere i giocatori ad esplorare e vivere tutti gli eventi casuali e non offerti dal vibrante mondo di gioco.

In tutto ciò non mancheranno alcuni elementi che invece hanno subito un'evoluzione importante, come il sistema delle Pedine (ovvero gli alleati controllati dall'IA) e le interazioni sociali degli NPC, che ora addirittura potrebbero fare amicizia tra di loro o diventare rivali a seconda del loro rapporto con il giocatore.

Vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 22 marzo 2024.