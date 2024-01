Dragon's Dogma 2: gli NPC potrebbero litigare tra di loro per l'affetto verso il giocatore

Stando alle ultime dichiarazioni del game director Hideaki Itsuno, Dragon's Dogma 2 presenterà un sistema di relazioni sociali tra gli NPC molto più raffinato rispetto al precedente capitolo della serie. Al punto che i personaggi non giocanti potrebbero stringere amicizie o rivalità tra di loro, con il giocatore che potrebbe persino ritrovarsi a dover placare qualche lite.

In un'intervista concessa a IGN, Itsuno ha spiegato si è posto l'obiettivo di creare "NPC adeguatamente dettagliati" per Dragon's Dogma 2, con il risultato che il mondo è popolato da "un numero ridicolmente alto di persone". Non solo, il team di Capcom ha anche realizzato dei sistemi sociali grazie ai quali questi personaggi si comportano come se avessero degli obiettivi e prendessero decisioni, indipendentemente da ciò che fa il giocatore.

Stando alle parole del director, non solo i personaggi non giocanti possono avere un legame positivo o negativo con l'Arisen (il o la protagonista), ma anche con altri NPC. Potrebbero verificarsi casi dunque in cui due personaggi potrebbero contendersi l'affetto del giocatore al punto da litigare tra di loro.

"Abbiamo creato un numero ridicolmente alto di NPC questa volta, ma volevamo che i personaggi che vivono in questo mondo agissero in base ai loro obiettivi personali.", ha detto Itsuno. "Prendono delle decisioni da soli, e il mondo reagisce in modo adeguato alle loro azioni. Abbiamo investito molto tempo nel pensare e creare questo sistema."

"Nel primo gioco, poteva esistere dell'affinità solo tra il giocatore e gli NPC. Ma in Dragon's Dogma 2 esiste anche tra i personaggi non giocanti. Ad esempio, diciamo che a un NPC piaccia il giocatore. Se c'è un altro NPC che prova la stessa cosa, si potrebbe creare una situazione dove questi due personaggi potrebbero non andare d'accordo, giusto?"

O ancora, "se trovate una coppia di amici, picchiarne uno farà sì che anche l'altro si arrabbi con voi. Oppure se fate qualcosa di carino per un bambino, anche il genitore potrebbe ringraziarvi e apprezzarvi di più. Questo è ciò che intendo per relazioni tra NPC".

"Un personaggio che si affeziona a voi potrebbe venire a casa vostra, ma se incontra un altro personaggio che ha fatto la stessa cosa, potrebbe scoppiare una rissa. Personalmente, abbiamo creato il sistema solo perché volevamo che il giocatore potesse dire: "Basta, non litigate per me!". Forse è meglio che i lettori giochino il gioco cercando di evitare questo tipo di esito".