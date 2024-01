Dragon's Dogma 2: un video mostra l'editor per la creazione dei personaggi

Come possiamo vedere possiamo scegliere di modificare un gran numero di parametri sia per quanto riguarda viso e capelli che per la corporatura, con la possibilità di scegliere tra due razze differenti, umani e "Beastren". Giusto per rendere l'idea, stando al director Itsuno ci sono ben "40 tipi "stili muscolari" e 12 slider solo per il naso umano".

Un editor ricco di possibilità, ma facile da usare

Il director Hideaki Itsuno spiega che l'obiettivo del team era quello di offrire un editor completo e che permetta ai giocatori di creare i personaggi dei loro sogni, ma che al tempo si riveli accessibile e che non richieda grandi abilità per ottenere buoni risultati senza dover passare per forza delle ore in questo menu. Per questo motivo il team ha deciso di includere numerosi preset per corporatura e volto, in modo da offrire delle basi solide da cui iniziare.

Non viene spiegato se, come nel precedente capitolo, anche in Dragon's Dogma 2 l'altezza e il peso scelti per l'Arisen avranno dei risvolti nel gameplay. Ad esempio, nel predecessore un personaggio leggero recupera la stamina più velocemente ma può trasportare meno oggetti, mentre i personaggi molto alti possono percorrere distanze maggiori camminando, ma non possono addentrarsi nei tunnel scavati dai goblin.

Lo scopriremo sicuramente nei prossimi mesi, con il lancio di Dragon's Dogma 2 che vi ricordiamo essere fissato per il 22 marzo 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Grazie al coverage di IGN abbiamo appreso anche maggiori dettagli sulla Sphinx, uno dei più grandi misteri dell'action GDR di Capcom.