One Piece: il cosplay di Nami di Bellatrix Aiden ha un fascino esotico

One Piece non ha bisogno di molte presentazioni. Il manga di Eiichiro Oda è nato nel lontano 1997 diventando ben presto anche un'anime e una delle opere più famose del Giappone, con le storie della ciurma di Cappello di Paglia che appassionano da decenni, ora anche di più grazie alla serie live action di One Piece e il remake dell'anime da parte di Netflix. One Piece è molto amato anche dai cosplayer, come dimostra il cosplay di Nami realizzato da Bellatrix Aiden.

Nami si tratta di una dei personaggi più famosi in generale quando si parla di anime e manga. Esperta navigatrice con un debole per denaro e tesori, è una dei membri fondatori della sgangherata ciurma di Rufy e dunque una dei personaggi centrali nella maggior parte degli archi narrativi di One Piece.