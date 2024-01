Demon Slayer: il cosplay di Daki di osusisan_09 è di rara bellezza

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continua a riscuotere grande successo sia in madrepatria che in occidente e ciò viene dimostrato anche dalle numerose rappresentazioni dei suoi personaggi da parte dei cosplayer che vediamo spesso in rete. Ad esempio, oggi vi proponiamo il cosplay di Daki realizzato da osusisan_09.

Apparsa durante l'arco narrativo dei quartiere del piacere, Daki è una delle potenti 12 lune demoniache al servizio dell'antagonista Muzan. La sua tana e territorio di caccia è rappresentato proprio dalle case del piacere di Edo, dove sfruttando fascino e bellezza attira a sé vittime ignare per poi divorarle. Rappresenta uno dei nemici più agguerriti di Tanjiro e compagni, anche perché il suo vero potere risiede nel legame con il fratello Gyutaro, anch'esso un demone potentissimo. Infatti, l'unico modo per sconfiggere questa coppia letale è quella di decapitarli contemporaneamente.